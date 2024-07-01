بالصور.. تطبيق قرار غلق المحلات الساعة العاشرة في المعادي

غلق المحلات التجارية في الـ10 مساءً بفيصل وشارع العشرين - (صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- نادر نبيل:

رصدت عدسة مصراوي تطبيق قرار غلق غلق المحلات التجارية الساعة الـ 10 مساءًا في منطقة المعادي.

وبدء تطبيق إجراءات غلق المحال العامه بالمواعيد المحددة وتخفيض استهلاك الكهرباء للمطاعم والسوبر ماركت.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 وطبقا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة.