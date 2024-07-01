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BBC

بالصور.. تطبيق قرار غلق المحلات الساعة العاشرة في المعادي

10:58 م الإثنين 01 يوليه 2024
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية
  • عرض 14 صورة
    تطبيق قرار غلق المحلات التجارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- نادر نبيل:
رصدت عدسة مصراوي تطبيق قرار غلق غلق المحلات التجارية الساعة الـ 10 مساءًا في منطقة المعادي.

وبدء تطبيق إجراءات غلق المحال العامه بالمواعيد المحددة وتخفيض استهلاك الكهرباء للمطاعم والسوبر ماركت.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 وطبقا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة.

غلق المحلات المعادي حلوان تخفيف الأحمال
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