قطع الكهرباء عن أكتوبر والشيخ زايد منذ ساعة ونصف.. أول تعليق من الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق بأكتوبر والشيخ زايد نتج بسبب خروج 3 دوائر (220 ك. ف. أ)، من الخدمة تابعين لمحطات محولات تقوم بتغذية مناطق كبيرة بأكتوبر وزايد.

وبحسب المصدر في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، فإن الانقطاع حدث منذ ساعة ونصف وجارٍ العمل على حل المشكلة من خلال وجود تغذيات بديلة لحين إصلاح العطل الطارئ بالتنسيق بين منطقة القاهرة لنقل الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكان اشتكى عدد كبير من سكان مدينة الشيخ زايد من انقطاع الكهرباء والمياه من خلال عدد من صفحات السكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".