"الإفتاء": تزوير تأشيرة الحج حرام شرعا رغم صحة أداء الفريضة بها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها.

وأشارت في فتوى لها، الأربعاء، إلى أنه إن خالف بعضُ الأفراد التعليمات فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج.

كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت أنه سيتم الإعلان عن موعد أول أيام شهر ذي الحج لعام 1445 هجرية، غدا الخميس.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، الثلاثاء:"بعد غد الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤ م - ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٥، نعلن موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، انتظرونا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى".