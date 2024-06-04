موعد الذروة.. طقس شديد الحرارة والمحسوسة أكثر من 45 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو على البلاد، ناصحة بارتداء الملابس القطنية وفاتحة اللون.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الملابس الغامقة تمتص أشعة الشمس وبالتالي تزيد من الإحساس بالحرارة.

أضافت أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل حيث ستكون هناك درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 5 درجات عن تلك الفترة من العام.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 40 درجة في ساعات النهار في الظل وتزيد المحسوسة عن تلك المعدلات.

وأكدت أن درجة الحرارة في جنوب الصعيد وخاصة محافظتي الأقصر وأسوان تصل إلى 45 درجة في الظل بينما تكون المحسوسة أعلى من هذا بكثير.

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أغلب محافظات الجمهورية تصل إلى كتل هوائية باردة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.