بعد منع دخول مواطني إسرائيل.. 15 صورة ترصد جزر المالديف تضم 1200 جزيرة مرجانية

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت حكومة المالديف، اعتزامها منع المواطنين الإسرائيليين من دخول البلاد بسبب الحرب المستمرة في غزة.

وقال مكتب محمد معز رئيس المالديف، إن مجلس الوزراء أوصى بتعديل "القوانين اللازمة لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف."

وفي نفس الإطار، تقع جزر المالديف جنوب غرب الهند، وتضم سلسلة من حوالي 1200 جزيرة مرجانية مرتبة في 26 مجموعة. وتعتبر المالديف واحدة من أصغر الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث المساحة، ويتوزع سكانها على نحو 188 جزيرة أو أكثر.

يبلغ عدد سكان المالديف نحو 540,000 نسمة، ويتوزعون على حوالي 188 جزيرة مأهولة.

تواجه المالديف العديد من التحديات البيئية، أبرزها التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يهدد بغمر العديد من جزرها المنخفضة، وتسعى الحكومة المالديفية جاهدة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية الفريدة من خلال سياسات حماية البيئة ومشاريع الطاقة المتجددة.

يعيش ثلث سكان المالديف في مدينة ماليه، عاصمة البلاد، رغم صغر مساحتها التي لا تتجاوز 2 كيلومتر مربع.

تمكنت المالديف من مواجهة العديد من التحديات من خلال تعزيز قطاع السياحة، مما ساهم بشكل كبير في نمو وتطوير اقتصادها.