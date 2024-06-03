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النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنةالعامة للدولة 2024-2025

02:52 م الإثنين 03 يونيو 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية

وقال: نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

وقال الدكتور محمد معيط: لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهى التي تدر علينا ضرائب في الايرادات.

الدكتور حنفي جبالي مشروع موازنةالعامة للدولة مجلس النواب
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