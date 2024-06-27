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التنمية المحلية: إضافة 264 نشاطًا جديدًا إلى قائمة تراخيص المحال العامة

02:32 م الخميس 27 يونيو 2024

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

استعرضت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة وزير التنمية المحلية، جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة على منظومة المحال العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلى رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.

وتناول الاجتماع، استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2014 بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح 580 نشاطًا بدلًا من 316 نشاطًا، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة الأمر الذي يساهم في التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.

واستعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم في تبسيط الإجراءات على المواطنين.

وزير التنمية المحلية تراخيص المحال العامة التنمية المحلية
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