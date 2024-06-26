رئيس "نقل النواب": مطلوب وزراء للاقتصاد والاستثمار والصناعة بالحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:

طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة وجود وزير للاقتصاد ووزير للاستثمار ووزير جديد للصناعة في الحكومة الجديدة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

وتساءل رئيس لجنة النقل والمواصلات: كيف تكون مشكلتنا اقتصادية، ولدينا قلة في العملة الأجنبية، وليس لدينا وزير اقتصاد أو وزير استثمار ووزير صناعة وتجارة جدد لديهم الفكر للتصنيع والتصدير؟!

وأضاف النائب أن إفريقيا تستورد بـ450 مليارًا سنويًّا من العالم، ونصيب مصر لا يتعدى 1% رغم أننا الأقرب لهم، ولدينا توافر في الأيدي العاملة، ولدينا مناخ استثماري واقتصادي، والبنية التحتية متوفرة لدينا، وينقصنا وجود وزراء اقتصاد، واستثمار، وصناعة.

أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه لا بد أن نبدأ في الصناعة؛ خصوصًا بعد عودة الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب العظيم، قائلًا: مصر كانت رقم واحد في التصدير لأوروبا، مؤكدًا أن الاتفاقية المعروضة على المجلس ستُدخل عملة صعبة لمصر، وتوفير فرص عمل والتجارة البينية بيننا وبين دول القارة الإفريقية .

وأعلن النائب موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).