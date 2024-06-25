حدث ليلًا| موعد انتهاء قطع الكهرباء لـ3 ساعات.. وأسعار التصالح بمخالفات البناء في الطالبية والهرم

ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء في الطالبية والهرم بالجيزة (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الإثنين، على النحو التالي:

بعد بيان "الكهرباء والبترول".. موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات، وذلك بعد قرار وزارتا الكهرباء والبترول الجديد.

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مصطفى بكري: حدث مهم طال انتظاره خلال ساعات

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حدثين مهمين خلال الساعات القليلة المقبلة.

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"من 2 إلى 5 ثم ساعة إضافية".. بيان مهم من الجيزة بشأن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة لنهاية الأسبوع

كشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد ومراحل قطع الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد الخطة الجديدة التي أعلنت عنها وزارتا الكهرباء والبترول اليوم الإثنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.

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ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء في الطالبية والهرم بالجيزة (صور)

كشفت محافظة الجيزة، عن أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للمباني نطاق حي الطالبية والهرم.

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رسميًا.. الجريدة الرسمية تعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 25 مكرر (أ)، الصادر اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 الموافق 18 ذي الحجة 1445، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2024، وذلك بشأن موعد إجازة 30 ذكرى يونيو 2024.

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بعد ظهوره إعلاميا.. جمال شعبان يكشف أسباب تعرض أحمد رفعت لسكتة قلبية (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب والأوعية الدموية ومدير معهد القلب السابق، آخر التطورات الحالية الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وذلك بعد ظهوره إعلاميا خلال الساعات القليلة الماضية.

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"الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك

قالت مصادر خاصة، إن اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمسئولين في نادي الزمالك انتهي منذ قليل ولم يصدر عنه أي قرار حتى الآن.

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تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

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