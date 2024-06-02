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رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة والدة وزيرة الثقافة

08:46 م الأحد 02 يونيو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد شاكر:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة فى وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضى.

وتوفيت الخميس الماضي السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ونعاها عدد كبير من المثقفين ورؤساء الهيئات الثقافية والفنية.

وأقيمت صلاة الجنازة الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر طريق الفيوم.

العزاء مصطفى مدبولي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
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