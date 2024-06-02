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وزيرة التخطيط: نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة 85 %

03:43 م الأحد 02 يونيو 2024

الدكتورة هالة السعيد

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كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بالجلسة العامة، إننا نمر بأزمات متتالية وهو ما خلق وضعا معقدا ومركبا، وأنه لا بد من وجود التوازنات بالسعي لتحقيق معدل نمو إيجابي.

وأضافت: هذا شرط مهم ولكن لا بد أن ينعكس ذلك على معدلات التشغيل وبالفعل معدلات البطالة في مصر جيدة حيث إن نسبة البطالة أقل من 7%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الدولة رغم الأزمات تقوم بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات وأن نسبة التنفيذ في "حياة كريمة" 85%.

وتابعت: كذلك ارتفاع الاستثمارات العامة كما أن نسبة 44% منها موجهة إلى الصعيد ويتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات.

وأعلنت وزيرة التخطيط دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة مع العام المالي الجديد.

هالة السعيد وزيرة التخطيط مشروعات حياة كريمة
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