حفر 30 بئرًا جوفية وتنفيذ سدَّين لحصاد الأمطار.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ تنزانيا بالقاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، السفير ريتشارد موتايوبا، سفير دولة تنزانيا بالقاهرة .

وأعرب سويلم عن سعادته بلقاء السفير، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين مصر وتنزانيا ورغبة مصر في تعزيز هذا التعاون المتميز.

وأعرب موتايوبا عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم، وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات، في ظل العلاقات الطيبة بين الدكتور سويلم ووزير المياه التنزاني، متوجهًا بالشكر إلى الدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والري .

وأكد سويلم عمق العلاقات المصرية- التنزانية على كل الأصعدة؛ حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة الذي يربط كل دول الحوض معاً، مشيراً إلى أن مصر طالما لعبت دوراً رائداً لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف المشروعات التي يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تم من خلال إنشاء عدد (٣٠) بئرًا جوفية في العديد من المناطق النائية؛ لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر عدد (٣٠) بئرًا جوفية أخرى، وتنفيذ عدد (٢) من سدود حصاد مياه الأمطار طبقًا لمتطلبات الجانب التنزاني .

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب التنزاني للمشاركة في المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وأشار إلى أهمية استفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذي أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe .