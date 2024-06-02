البيئة: تسليم المدفن الصحي الآمن بشبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه

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كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة في مراسم التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت إلى محافظة الجيزة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسؤولي المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

وأنهت قامت اللجنة المختصة تسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بتسليم المدفن للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأوضحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المدفن الصحي بمنطقة شبرامنت يقع على مساحة 18.75 فدان، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، وشبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية.