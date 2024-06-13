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الرئيس السيسي يزور المسجد النبوي

10:45 م الخميس 13 يونيو 2024
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (1)
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (7)
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (2)
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (3)
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (5)
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (6)
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (4)

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وكالات

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المسجد النبوي الشريف، إذ أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان
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