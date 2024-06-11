بداية موجة متلاحمة.. الأرصاد: ارتفاع شديد في الحرارة والقاهرة تسجل 43 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء هو بداية موجة جديدة شديدة الحرارة، مستمرة لمدة أسبوع على الأقل، تبدأ بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.

وأضاف القياتي، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة بدأت اليوم في الارتفاع درجتين على كافة مناطق الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة اليوم 38 درجة خلال ساعات النهار، تصل إلى 42 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأكد أن الطقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء عدا السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ودرجات الحرارة فيها تصل إلى 32 درجة مئوية.

وأشار إلى أن ذروة الموجة ستكون من يوم الخميس إلى السبت، حيث الحرارة تصل لـ 43 درجة على القاهرة وجنوب الصعيد 48 درجة.

وأوضح أن درجات الحرارة من الطبيعي أن ترتفع إلى أكثر من 40 درجة، لكن المختلف هذا العام هو طول الموجة الحارة، بجانب تلاحم الموجات الحارة.

ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.