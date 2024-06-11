حقوق الإنسان بالشيوخ تزور مركز الإدمان والتعاطى بامبابة

نشأت علي:

زارت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء، مركز الإدمان والتعاطي بامبابة.

وكان في استقبال اللجنة د . عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد عثمان، أن المركز يعد أكبر مركز علاج إدمان في الشرق الأوسط ويسع لـ٢٤٢ سريرا ولا توجد به قوائم انتظار، كما أنه حاصل على شهادة الأيزو للأمم المتحدة ويعتبر نموذجا دوليا يحتذى به ويتردد عليه حوالى ١٤٠حالة يوميا وتصل نسبة التعافي فيه حوالي من ٦٥ إلى٧٠ ٪؜ و هي تقترب من النسب العالمية.

كما أشار عثمان إلى: يوجد ٣٣ مركزا على مستوى الجمهورية تخضع لصندوق علاج الإدمان، ١٠ مراكز منهم نموذجية على غرار مركز إمبابة النموذجي.

ومن جانبه طالب النائب محمد هيبة رئيس اللجنة بإقامة مركز في كل محافظة من محافظات الجمهورية على غرار مركز امبابة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المحافظين لتوفير مباني لإنشاء مراكز تضاهى مركز إمبابة.

وفى نهاية الزيارة وجه رئيس اللجنة الشكر للدكتور عمرو عثمان وجميع الكوادر التى تشرف على المركز، مشيداً بتلك التجربة الفريدة التى سوف تحدث طفرة في مكافحة وعلاج الإدمان في مصر.