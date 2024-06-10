موجة شديدة الحرارة تبدأ بعد ساعات.. الأرصاد تُعلن التفاصيل

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موجة حارة تتحدى عيد الأضحى.. انفراجة مؤقتة ثم عودة قوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة من من الاثنين إلى السبت 15 يونيو.

ويسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة: يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، لتبدأ موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: