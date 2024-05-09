خافت من الجنية هند.. بسمة وهبة تكشف سبب رفض الفنانة بوسي المشاركة في مسلسل المداح

كتب- عمرو صالح:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، سبب رفض الفنانة بوسي المشاركة في مسلسل المداح الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2024.

وقالت بسمة وهبة، عبر فيديو بث مباشر خلال صفحتها الرسمية، إن بوسي قررت عدم المشاركة في مسلسل المداح بسبب دور "الجنية" التي تدعى هند بنت الأحمر، والتي كانت قد كُلفت للقيام به، مشيرة إلى أنه تسبب في إيذائها نفسيا ونظرًا لأنه يمثل نوع من أنواع الرعب.

وأعربت بسمة وهبة، عن استيائها من تمثيل السيدة مريم بإحدى حلقات المسلسل، قائلة: مينفعش أروح لواحدة أقولها أنتي ستنا مريم"

واختتمت الإعلامية حديثها، مؤكدة أن مسلسل المداح انعكس على المجتمع بتأثيرات سلبية دعيا بعدم تقديم أي حلقات له خلال الفترة المقبلة.

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