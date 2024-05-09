إعلان

BBC

خافت من الجنية هند.. بسمة وهبة تكشف سبب رفض الفنانة بوسي المشاركة في مسلسل المداح

12:53 م الخميس 09 مايو 2024

بسمة وهبة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، سبب رفض الفنانة بوسي المشاركة في مسلسل المداح الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2024.

وقالت بسمة وهبة، عبر فيديو بث مباشر خلال صفحتها الرسمية، إن بوسي قررت عدم المشاركة في مسلسل المداح بسبب دور "الجنية" التي تدعى هند بنت الأحمر، والتي كانت قد كُلفت للقيام به، مشيرة إلى أنه تسبب في إيذائها نفسيا ونظرًا لأنه يمثل نوع من أنواع الرعب.

وأعربت بسمة وهبة، عن استيائها من تمثيل السيدة مريم بإحدى حلقات المسلسل، قائلة: مينفعش أروح لواحدة أقولها أنتي ستنا مريم"

واختتمت الإعلامية حديثها، مؤكدة أن مسلسل المداح انعكس على المجتمع بتأثيرات سلبية دعيا بعدم تقديم أي حلقات له خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

5 حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)

الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين

خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين

بسمة وهبة الفنانة بوسي مسلسل المداح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مفتي الجمهورية يبحث مع رئيسَ جامعة الشارقة تعزيز التعاون المشترك

إعلان

إعلان