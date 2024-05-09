في ذكرى وفاته.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد عبدالحليم محمود بالشرقية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية، غدا، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ويلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، غدا، خطبة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود، بعنوان "التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع".

فيما تطلق وزارة الأوقاف، غدا، برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، ضمن حرصها على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.