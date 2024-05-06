توافد المواطنين على حديقة الحرية للاحفتال بعيد الربيع - صور

كتب-عمرو صالح:

تصوير_ إسلام فاروق:

شهدت حديقة الحرية بمحافظة القاهرة صباح اليوم الإثنين إقبالا كبيرا من المواطنين اللذين حرصوا على الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 بين أجواء الطبيعة .

وتعد حديقة الحرية التي تقع في حي الزمالك (فسحة مميزة) في شم النسيم 2024 نسبة إلى رخص ثمن التذكرة الذي يبلغ 10 جنيهات وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم ومن منهم "أمير الشعراء" أحمد شوقي والرائد اللاتيني الشهير رامون كاستيلا الذي قضى على العبودية في بيرو عام 1854 وهو تمثال تم إهدائه من بيرو لمصر.

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين 6 مايو هو عيد شم النسيم 2024 والذي يحرص فيه المواطنون على الخروج للمتنزهات والحدائق العامة للاستمتاع بأجواء الطبيعة.

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