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أمطار ورياح واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص السبت 04 مايو 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت إلى الخميس 9 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

السبت 4 مايو

اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الأحد والاثنين
اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

من الثلاثاء إلى الخميس
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية

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الرياح الأمطار درجات الحرارة الطقس
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