برلمانية تعلن رفض زيادة أسعار الكهرباء: ارحموا الشعب

كتب- نشأت علي:

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن أسباب الحديث زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل.

وقالت النائبة: أصدرت الحكومة عددًا من القرارات الوزارية منها رفع أسعار الكهرباء، وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين، فكيف يتحمل المواطن هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام 2022 برقم 32.5% ليزداد بنهاية عام 2023، ومع ارتفاع معدلات التضخم زادت أعداد الواقعين تحت خط الفقر.

وأضافت "السعيد"، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يخرج تقريره بالأعوام الأخيرة حتى يمكن الاطلاع على المؤشرات والأرقام.

وتساءلت: مع ارتفاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن، كيف نزيد الأعباء عليه ونرفع أسعار الكهرباء؟.

واختتمت مؤكدة: أرفض زيادة أسعار الكهرباء وأرفض زيادة الأعباء على الشعب المصري.