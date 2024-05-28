رئيس الوزراء الإسباني يعلن اعتراف بلاده رسميًا بفلسطين

(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، فلسطين دولة مستقلة بشكل رسمي، قائلًا إن بلاده تخطي خطوة تاريخية لإتاحة فرصة للسلام "للفلسطينيين والإسرائيليين".



وأضاف سانشيز، خلال كلمته المتلفزة، أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين غير موجه ضد أي طرف ويتماشى مع القرارات الأممية.

وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بوضع حد للأزمة الحالية داخل قطاع غزة والتي وصفها بـ "غير المسبوقة"، مشددًا على ضرورة فتح المعابر.

وصرح سانشيز، أنه لن يتم الاعتراف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك، مشددًا على أن المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتركز على حل الدولتين.

وقال سانشيز، إن إسبانيا ستعمل مع الدول العربية لعقد مؤتمر للسلام، مؤكدًا على التزام بلاده بتحقيق الأمن في المنطقة.