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الرئيس السيسي يصل بكين فى زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية

07:41 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب-محمد سامي:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي- قبل قليل- إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.
وستتضمن زيارة الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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الرئيس السيسي يصل بكين فى زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية