الطقس الآن.. أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تتعرض بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيقة ورعدية أحيانا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أكدت في بيان أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.
كما توقعت نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد وذلك خلال الساعات القادمة.
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