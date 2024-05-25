وزير الري: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يخدم الدول الإفريقية

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات في قطاع المياه خاصة مع تزايد أعداد السكان والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المياه وضعف البنية التحتية والقدرات الفنية في قطاع المياه بالقارة، وهو ما يتطلب حشد الجهود والتمويلات وتطوير السياسات للتعامل الفعال مع هذه التحديات بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لسكان القارة وتحسين عملية إدارة المياه ورفع قدرة الدول الإفريقية على التعامل مع الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه.

وبحسب بيان الوزارة، السبت، أوضح "سويلم"، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية وتقديم كل أشكال الدعم التي تخدم المواطنين من أبناء القارة من خلال تنفيذ مشروعات عديدة في مجال إنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراسي نهرية لخدمة الملاحة النهرية، ومحطات قياس المناسيب والتصرفات، ومعمل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالفيضان، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية.

كما ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية مثل تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي يقدم العديد من الدورات التدريبية للمتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP 27 لتمويل مشروعات بالدول الإفريقية في مجال المياه والمناخ، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كل المجالات بين دول حوض النيل.

وتواصل الدولة المصرية سعيها الدائم لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية ولفت أنظار المجتمع الدولي لهذه التحديات خاصة خلال فترة الرئاسة الحالية لمصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والتي جاءت تقديرًا لدور مصر المهم على الساحة الإفريقية.

وشدد وزير الري، على أن مصر سعت وتسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة الإفريقية، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، والدفاع عن حق المواطن الإفريقي في الحصول على المياه، وتشجيع شركاء التنمية الدوليين على ضخ الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لصالح القارة الإفريقية.

وحققت مصر إنجازات عديدة خلال الرئاسة المصرية لـ "الأمكاو"، حيث تم انعقاد اجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة.

كما تم إطلاق "مجلة صوت إفريقيا للمياه "AVOW " خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، ومشاركة مصر كرئيس لـ "الأمكاو" في قمة المناخ الإفريقية والتي تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر 2023، وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الإفريقية بقيمة 30 مليار دولار حتى عام 2030.

وترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والتي تم عقدها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، كما تم تحت مظلة "الأمكاو" تنظيم المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة، في شهر نوفمبر 2023 بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس "الأمكاو"، والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الإفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

كما شارك الدكتور "سويلم" يوم 2 ديسمبر 2023 في جلسة إطلاق خطة عمل الاستثمار في إفريقيا، لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بإفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP 28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ68 مشروعًا بقيمة 36 مليار دولار.

كما قادت مصر بوصفها رئيس "الأمكاو"، المسار الإفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عُقد في إندونيسيا في شهر مايو 2024، وقدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات.

كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيس "الأمكاو" باستضافة "أسبوع المياه الإفريقي" بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر 2024.

جدير بالذكر أن مصر والقارة الإفريقية تحتفل اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بـ "يوم إفريقيا" الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، 25 مايو 1963 والتي أصبحت لاحقًا "الاتحاد الإفريقي".

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