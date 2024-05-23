وزيرالنقل يتابع خطوات إنتاج عربات مترو الأنفاق في شركة "كاف" الإسبانية

أ ش أ:

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في مستهل زيارته لدولة إسبانيا، والوفد المرافق له وبحضور السفيرة منى عرفة القائم بأعمال السفير المصري بمدريد، بتفقد مصانع شركة كاف بمدينتي بيازين وتيراناسا، حيث تفقد الوزير خطوات الانتاج بمصنع بيازين والذي تم انشاؤه منذ اكثر من 100 عام، كما قام وزير النقل بتفقد مصنع انتاج العجل الخاص بالشركة مشيرا إلى اهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين صناعة النقل كهدف رئيسي لوزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام الوزير بالتفتيش على أعمال تحديث وتطوير قطار مترو الخط الأول الجاري تحديثه وتطويره ورفع كفاءته بمعرفة شركة كاف وذلك ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية لتحديث وتطوير 23 قطارا للخط الأول للمترو والذي تم توريدهم منذ اكثر من 35 سنة حيث يعتبر هذا القطار هو القطار النموذج الذي سيتم اعتماده لتنفيذ تحديث وتطوير باقي القطارات على أساسه.

وجدير بالذكر انه سيتم تحديث وتطوير باقي القطارات وعددها 22 قطار بورشة كوتسيكا بالخط الأول طبقا لهذا النموذج.

وعقب جولته التفقدية عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة شركة كاف تم التأكيد فيه على أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين الصناعة كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل.

وأشار إلى أهمية تطوير وتحديث قطارات المترو بالخطين الأول والثاني طبقا لأعلي المواصفات الفنية والتكنولوجية والأمن والسلامة مع ضمان زيادة العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة 20 عاما على الأقل، مؤكدا إلى أهمية البدء في أعمال تحديث وتطوير 39 قطار بالخط الثاني للمترو والتي توريدها منذ اكثر من 25 سنة وعلى أن تتم كل أعمال التحديث والتطوير بورش الخط الثاني للمترو.

ولفت إلى أنه قد تم الاتفاق مع الشركة على عقود لصيانة قطارات الخطين الأول والثاني لضمان إنتاجية قطع الغيار الأصلية الخاصة بهذه القطارات وكذلك ضمان توطين صناعة النقل حيث تم الاتفاق على الا تقل نسبة التوطين عن 40% من قيمة التعاقد و دفعها بالجنيه المصري.

وفي نهاية جولته، أكد الوزير على أهمية قيام الشركة بدراسة إنشاء مصنع لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية والمترو في مصر بالتعاون مع احد شركات انتاج الحديد المصرية وعلى ان يقوم هذا المصنع بتوريد منتجاته لكل من السكة الحديد ومشروعات المترو والجر الكهربائي مع العمل على تصدير منتجات هذا المصنع إلى كل دول العالم.