7 صور.. محافظ القاهرة يكشف عدد طلبات تراخيص المحال حتى الآن

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال على مراكز إصدار تراخيص المحال بالمحافظة للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154 حيث تعدت الطلبات المقدمة 13 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان الثلاثاء، أن فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجي سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم في أماكنهم وهو ما ظهر في الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ316 نشاطًا طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وحث محافظ القاهرة، أصحاب المحال، على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بالأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له.

وشدد على أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تحرص على استمرار المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.