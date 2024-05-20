"رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة بشأن عدم إعادة إشهار الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف دمج بعض الأندية الشعبية رغم سداد قيمة مصاريف الإشهار.

وأوضح مقدم طلب الإحاطة أنه صدر قرار وزير الشباب والرياضة بدمج نحو 22 نادي من الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن تلك الأندية أنهت استكمال جميع الأوراق الخاصة بإعادة شهرها إلا أن أموالها لا تزال مجمدة ولا تستطيع ممارسة أنشطتها أو انضمامها لأية اتحادات رياضية بسبب عدم انتهاء إجراءات شهرها.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد نادر التطاوي مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة أنه تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الأندية الشعبية المدمجة بمحافظة الإسكندرية وعددها 22 نادي استوفت كافة أوراق شهرها من إجمالي 36 نادي، مؤكدًا أنه تمت موافقة اللجنة الأولمبية على إشهار 22 نادي بإجمالي رسوم إشهار بقيمة 10300 جنيه بواقع 450 جنيهًا لكل نادي مع تطبيق اللائحة الاسترشادية على تلك الأندية.

واضاف أنه سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وبناء على ما دار من مناقشات فقد اقتنع النائب بتعقيب ممثل الحكومة على موضوع طلب الإحاطة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ريهام عبدالنبي، بشأن إنشاء ملعب خماسي وسور وإحلال وتجديد الملعب القانوني بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأنه قد تم ادراج المركز ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل للمركز (تطوير المبني وملعب قانوني وملعب خماسي وصالة أنشطة وغرف خلع ملابس وسور).

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بجدول زمني محدد المدة لأعمال التطوير الشامل للمركز محل طلب الإحاطة.