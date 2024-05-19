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الموجة الحارة.. "الصحة" توجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

12:53 م الأحد 19 مايو 2024

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

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كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح المهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

وتشمل تلك النصائح:

* غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

* التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

* شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

* وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

* تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أن الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 39 درجة.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يعود لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي سبب تحركا كبيرًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الكتل معظمها هوائية صحراوية وبدرجات حرارة مرتفعة.

مرضى الجيوب الأنفية الموجة الحارة وزارة الصحة
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