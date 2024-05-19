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حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": شديد الحرارة ورياح بهذه المناطق -(فيديو)

08:00 ص الأحد 19 مايو 2024
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    نشاط الرياح
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    طقس حار
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    الطقس بمدينة طور سيناء
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    حالة الطقس بجنوب سيناء
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    رياح محملة برمال خفيفة_1

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الأحد 18 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 18 مايو 2024، اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الأحد 18 مايو 2024، تتأثر بنشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية.

وقالت إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس الإثنين 20 مايو 2024 والثلاثاء 21 مايو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين 20 مايو 2024 والثلاثاء 21 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس من الأربعاء 20 مايو 2024 وحتى الأحد 24 مايو 2024

أوضحت "الهيئة"، أن حالةالطقس من الأربعاء 20 مايو 2024 وحتى الأحد 24 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء.

القادمة، حيث يمكن أن تتخطى الـ41 درجة مئوية في هذه الحالة.

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