ياسمين عز: متفائلة بفوز الأهلي وحصده النجمة الـ12 لأبطال إفريقيا



كتب- حسن مرسي:

عبرت الإعلامية ياسمين عز عن تفاؤلها بفوز الأهلي وتحقيقه للنجمة الثانية عشرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال برنامجها "كلام الناس" على فضائية "إم بي سي مصر".

واستهلت ياسمين تعليقها بعبارة "12 أهلاً و12 سهلاً"، مؤكدة أن الأهلي سيحقق النجمة الثانية عشرة ويحسم اللقب، مضيفة: "قلوبنا في رادس والأهلي على الكأس باصص"، في إشارة إلى ثقتها في تحقيق الأهلي للفوز على نظيره التونسي.

أرجعت ياسمين عز تفاؤلها إلى الرقم 12، الذي وصفته بأنه رقمها المفضل، مستشهدة بعدد من الأمور التي ترتبط بهذا الرقم، مثل عدد شهور السنة وساعات الليل والنهار، وعدد حروف كلمتي "النادي الأهلي".

وأشارت إلى أن الأهلي لم يخسر في 12 مباراة متتالية في بطولة إفريقيا، مما يعزز ثقتها في قدرته على تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.