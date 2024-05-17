وزير الأوقاف: كلمة الرئيس بالقمة العربية تأكيد بأن مصر لن تفرط في ذرة من ترابها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ألقاها أمس في القمة العربية بمملكة البحرين.

وأكد في تصريحات له، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية شجاعة وحكيمة لقائد شجاع وحكيم في وقت مفصلي، سواء فيما يتصل بالحفاظ على أمننا القومي، أم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا الخطاب العظيم يؤكد أن مصر لم ولن تفرط لا في أمنها القومي ولا في ذرة من ترابها، ولا في دعم قضية أشقائنا الفلسطينيين، وإقامة دولتهم على حدود ما قبل الرابع من يونيو حزيران 1967م وعاصمتها القدس.