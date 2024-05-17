وظائف جديدة.. فرص بالداخل والخارج برواتب تصل لـ 227 ألف جنيه شهريًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، خلال شهر مايو الحالي 2024، عن عدد من وظائف العمل في تخصصات متعددة ومتنوعة في الداخل والخارج.

ودعا حسن شحاتة، وزير العمل، الشباب الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان، بسرعة التقديم؛ للحصول على فرصة عمل.

ووفقًا لـ"وزارة العمل"، فإنه للتقديم في فرص العمل المتاحة باليونان في مجال الزراعة الموسمية، يجب التسجيل على قاعدة البيانات التابعة للوزارة؛ حتى يتم ترشيح المتقدم للعمل في طلبيات اليونان التي ستتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024 بشكل موسمي.

وجاءت خطوات التقديم على فرص العمل المتاحة باليونان في مجال الزراعة الموسمية، كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

التسجيل على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، من خلال الآتي:

- الضغط على أيقونة حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي.

- تسجيل البيانات.

- طباعة إيصال الحجز "ورقي أو صورة على الهاتف".

- إحضار المستندات المطلوبة "أثناء المقابلة "

- أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساريا لمدة سنة على الأقل مع العلم أن التقديم مجاني، ولا يوجد وسطاء، أو مكاتب تابعة للوزارة في هذا الشأن، وأن التقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة، ومن قام بالتسجيل قبل ذلك ،ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل، وحجز موعد جديد،و أن يراعي المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والإجازات الرسمية.

كما أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل للمصريين في المملكة العربية السعودية، في التخصصين التاليين: "طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان ".

وجاءت شروط فرص العمل بالسعودية، كالآتي:

- يشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين عل الأقل.

- ألا يزيد السن عن 47 سنة.

- قبول العمل مع الجنسين.

ويبدأ الراتب من 18000 ريال، وذلك وفقًا للخبرة، وهو ما يوازي 227 ألفا، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وتوفير السكن، ووسائل الانتقال، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتوفير تذكرة سفر مجانية كل عام، ومدة العقد عامين.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في فرص العمل بالسعودية، كالآتي:

- سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية.

- صورة من جواز سفر.

- صور من المؤهل الدراسي.

- صور من شهادات الخبرة.

كما أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي أعلنت فيها عن فرص عمل ووظائف جديدة في القاهرة والجيزة وباقى المحافظات، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، ومتاح التقديم بها خلال شهر مايو الحالي.

وتلقت الوزارة، طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة متاحة في عدد من التخصصات، ومنها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وتراوحت رواتب فرص العمل من 3600 جنيهًا وصولًا إلى 12 ألف جنيه، وبعض الرواتب تم تحديدها وفقًا لسنوات الخبرة، وخلال المقابلة.

وجاءت خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل، كالآتي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

ووفرت "العمل"، فرص عمل جديدة في 16 محافظة، وهم "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والغربية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء".

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كالآتي:

- إشراف داخلى.

- موظف استقبال.

- محاسبين.

- بائعين.

- مدير محل.

- رئيس مجموعة.

- تمريض.

- أخصائى تمويل وإئتمان.

- مدرسين.

- مدير مالى.

- عضو فريق.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائى.

- سكرتارية وأعمال إدارية.

- أمين مخازن.

- مسئول تمويل.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- طباخين.

- مسئول تعيينات.

- مندوبين مبيعات وتوصيل.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بجميع الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

-تخصصات أخرى.

وضمت نشرة التوظيف، مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.

كما كشفت وزارة العمل، عن توفير منح للخريجين من خلال التدريب على دورات تدريبية في الطاقة الشمسية بأسوان.

وجاءت خطوات وشروط التقديم على منح الخريجين، كالآتي:

- التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة.

- الحصول على مؤهل عالي أو متوسط.

- حُسن المظهر.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

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