أبو الغيط: ما يحدث في غزة كشف الوجه القبيح لمؤيدي إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في غزة كشف الوجه القبيح لكل من يؤيد هذا العدوان.

وأَضاف "أبو الغيط" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية في البحرين، مساء الخميس، "هو لو كان حصل هذا الكلام في أوكرانيا أو في البوسنة كان صمت العالم مثلما يصمت يبقى علشان كده هذا الغضب".

وانتقد أبو الغيط تجاهل المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لو وقعت أحداث مماثلة لما يحصل في غزة في مناطق أخرى تحظى بالاهتمام العالمي، مثل أوكرانيا أو البوسنة مثلاً، لما ساد الصمت المطلق مثلما يحصل الآن.

وتابع "بالتأكيد هناك عنصرية ولو كانت هذه دماء أوروبية ما كانوا سمحوا بكل ما يحدث، شوفنا سقوط لكل من يدافع عن التصرفات والأداة الإسرائيلية".

واستطرد "عندما تتحدث مع أي مسؤول أتصور أن بلاده أو مجموعة الدول التي تجمعه لها مواقف فاشلة في هذه الأزمة يكون حديثي لا تحدثني عن قانون صدعوا دماغنا كل هذه الجمعيات والهيئات التي تتدعي الاستقرار حدث سقوط الأخلاق".

وأردف "نقدر دعم الدول العربية للأشقاء في فلسطين، القمة العربية اتخذت قرارا بأن كل ما يتقدم بمبادرة يشرف على تنفيذها، القادة العرب أكدوا ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وأكدوا على حتمية وقف إطلاق النار في غزة".