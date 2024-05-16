لسهولة صرف الأسمدة.. خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الفلاح

كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي خلال الأيام الماضية، الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح بكافة محافظات الجمهورية والتي كان آخرها منطقة سيناء.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الفلاح حال ضياع الكارت الأصلي أو تعرضه للتلف:

‎1- الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.

‏‎2- سحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان.

‏‎3- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح.

‏‎4- إحضار صورة للحائز تشمل كل المعلومات التى يحوزها سواء أراضي أو أو مشروعات إنتاج داجنة أو حيوانية أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.

‏‎5- عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصي.

‏‎6- لا يتم استخدام الكارت إلا لصاحبه فقط.

‏‎7- الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعى.

ومن مميزات كات الفلاح:

1- القضاء على الفساد في منظومة التوزيع.

2- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعي وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل الأراضي.

3- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية.

4- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية

5- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة).

6- القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ووصول الدعم للمستحقين.

7- تسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك.

8- التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.

9- تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأي محافظة.

10- القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.

11- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.

12- توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضي الزراعية

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