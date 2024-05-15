شرطان للحصول على إجازة لأداء فريضة الحج وفقا للقانون الجديد

كتب-عمرو صالح:

يطمح الكثيرون من موظفي القطاع الخاص لأداء مناسك الحج، ولكن أحيانا ما تحول الظروف القهرية لعملهم بين تحقيق ذلك، بسبب عدم التمكن من الحصول على إجازة من عملهم.

وفي إطار تحقيق الرضا الوظيفي والنفسي بين العامل ومؤسسته، شمل مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب عدد من المزايا للموظفين تمكنهم من ممارسة حياتهم خارج بيئة العمل.

ومن بين المميزات التي تضمنها مشروع القانون الجديد إجازة شهر كامل لكل موظف أراد زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.

ونصت المادة 107 من قانون العمل الجديد على أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات

هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية

التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو