تعليم النواب" تكشف أسباب أزمة تعيين الـ 30 ألف معلم - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، الأربعاء، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وأزمة تعيين الـ30 الف معلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن المشكلة تتمثل في عدم توافر المعايير والمقاييس المطلوبة في عدد كبير من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم.

وتابع حسام المندوه: «خريجي الكليات يعتقدون أن الدراسة الأكاديمية كافية لسوق العمل، لابد أن يكون الطلاب لديهم إدراك حول متطلبات سوق العمل وتأهيل أنفسهم لسوق العمل، حيث تم قبول نحو 16 ألف خريج للمسابقة».

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