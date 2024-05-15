إعلان

BBC

6 مليارات للبحث العلمي.. وزير التعليم العالي: 117 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة -تفاصيل

03:19 م الأربعاء 15 مايو 2024

الدكتور أيمن عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في السنة المالية الجديدة، قائلًا: "تبلغ تقريبًا 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها تقريبا 6 مليارات جنيه للبحث العلمي".

وأكد عاشور أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بالاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية؛ حيث تقدم خدمات لكل شرائح المجتمع، في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي موازنة الوزارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس "صحة النواب" يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبية بمستشفيات الحكومة

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل