6 مليارات للبحث العلمي.. وزير التعليم العالي: 117 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في السنة المالية الجديدة، قائلًا: "تبلغ تقريبًا 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها تقريبا 6 مليارات جنيه للبحث العلمي".

وأكد عاشور أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بالاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية؛ حيث تقدم خدمات لكل شرائح المجتمع، في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.