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اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه للبحرين للمشاركة في القمة العربية

01:32 م الأربعاء 15 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البحرين القمة العربية
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