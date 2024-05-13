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"مكافحة الإدمان": انخفاض نسبة تعاطي المواد المخدرة منذ بدء حملات الكشف على الموظفين

05:39 م الإثنين 13 مايو 2024

المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وال

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قال المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مدحت وهبة، إنه منذ بداية حملات الكشف على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في 2019، بتوجيهات من القيادة السياسية، انخفضت نسبة التعاطي للمواد المخدرة إلى 1% بعدما كانت 8 %.

وأضاف وهبة، خلال اتصال هاتفي مع القناة "الأولى" المصرية اليوم الاثنين، أن أكثر من 2500 موظف تقدموا للعلاج على مدار التسعة شهور الماضية ويتم تقديم الخدمات العلاجية لهم حاليا واعتبارهم مرضى دون أي مساءلة قانونية، مبينا في الوقت نفسه أنه من حق أي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 ويعالج مجانا وفي سرية تامة.

وأوضح أنه تم إطلاق حملة إعلامية لتوعية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بآليات تطبيق القانون وحقوقه وواجباته، لافتا إلى أن هدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة حماية أرواح الأبرياء.

وأشار وهبة إلى أنه مع استمرارية حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية ،انخفضت نسبة التعاطي من 12% إلى 4%، محذرا من أنه عندما يتبين تعاطي السائق للمواد المخدرة يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإنهاء التعاقد معه وإحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما أن هناك تنسيقا مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإجراء تحليل للسائقين على الطرق السريعة.

هذا المحتوى من

Asha
مدحت وهبة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الجهاز الإداري للدولة قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
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