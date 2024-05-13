السيسي يشرح.. كيف تتحمل مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا نظير استضافة اللاجئين؟

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد "اللاجئين" في مصر يبلغ حوالي 9 ملايين شخص.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد في مشروع مستقبل للتنمية، اليوم الاثنين: عدد سكان مصر يبلغ 106 مليون نسمة، بالإضافة إلى الضيوف الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين.

وأوضح أنه عندما قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن العبء المالي على مصر من هذا الموضوع يصل إلى 10 مليارات دولار، شعر الكثيرون بالدهشة وسألوا عما إذا كان هذا الرقم معقولًا.

وتابع: لو أخذنا متوسط الاستهلاك المائي لدينا الذي يبلغ 500 متر مكعب في اليوم لـ 9 ملايين نسمة، فسيكون هناك 4.5 مليار متر مكعب في السنة، وإذا قمنا ببناء محطات تحلية أو محطات معالجة، ستكون التكلفة ضخمة للغاية.. ده في المية بس.