الأوقاف تعلن تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره.. فيديو



كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، رفقة سلطان طائفة البهرة.

وقال الدكتور عبد الله حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة «صدى البلد»: إن افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها ومن قبله مسجدي السيدة نفسية والإمام الحسين يليق بحق الولاية بمقام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والجمهورية الجديدة.

وتابع قائلا: "الدولة وضعت خطة تطوير المساجد التاريخية بعناية غير مسبوقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا عصر ذهبي لتطوير مساجد آل البيت والمقامات والمناطق المحيطة بها".

وواصل الدكتور عبد الله حسن: «الرئيس السيسي لديه اهتمام بتطوير دور العبادة في مصر وفق خطة شاملة، خاصة مسجد الرفاعي والسلطان حسن والقلعة، زيادة على مساجد آل البيت «الحسين، السيدة زينب، السيدة نفسية».