أحمد موسى: جيشنا مسؤول عن الأمن القومي المصري وليس مكلفًا بتأمين غزة



كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري ليس مكلفًا بتأمين غزة، بل مسؤول عن الأمن القومي المصري، مُبينًا أن إدارة معبر رفح الفلسطيني ليست مسؤولية مصر، بل مسؤولية الفلسطينيين بأنفسهم؛ نظرًا لكونها مسؤوليتهم التاريخية.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "أننا كمصريين ندرك أن الدولة تتعرض للاستهداف بعد حرب أكتوبر، حيث أشار إلى أن اتفاقية كامب ديفيد 1979 تم توقيعها لتنظيم العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد حرب 1973، وفقًا لتعهدات محددة لتحقيق السلام بين البلدين.

وأشار مقدم "على مسؤوليتي" إلى أن الولايات المتحدة تتلقى التحذيرات المصرية وتنقلها لإسرائيل، موضحًا: "منذ عام 2007، قامت حماس بتأمين معبر رفح الفلسطيني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية في عهد شارون، ومنذ البداية عبر نتنياهو عن رغبته في السيطرة على معبر رفح الفلسطيني، وأغلقت إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم من ناحية فلسطين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قد تستمر الأزمة الفلسطينية حتى نوفمبر المقبل بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية، وما يحدث الآن في إسرائيل يعكس صورة مكررة لإدارة بوش الابن، ويتم حاليًا تهجير الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس".