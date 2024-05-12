أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقع غدًا الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الاثنين، وحالة الطقس المتوقعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن غدًا الإثنين يوجد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غدًا الإثنين، يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى تأثر حالة الطقس غدًا تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س.

وتابعت: "يسود حالة الطقس غدًا، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد".