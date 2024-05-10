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تؤدي لمرض خطير.. حسام موافي يحذر من خطورة وجود دم في البراز

08:21 م الجمعة 10 مايو 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب وجود دم في البراز، بالإضافة إلى الأعراض الجانبية الناجمة عن الإصابة بهذا المرض.

وقال موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أمراض مناعية تسبب قرحا في الفم أو اللثة أو القولون أو الرقبة أو الجهاز التناسلي تؤدي إلى وجود دم في البراز، ويجب على المريض الذهاب إلى الطبيب المختص لمعرفة أسباب وجود دم في البراز.

وتابع حسام موافي: الدم والألم المرض وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يحركان المريض على الفور لإجراء التشخيص ومعرفة أسباب الإصابة، لافتًا إلى ان هذا المرض قد يؤدي إلى حدوث جلطات دموية.

الدكتور حسام موافي كلية طب قصر العيني أسباب وجود دم في البراز رب زدني علمًا
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