التشغيل الأربعاء.. مزايا 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو - صور

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات "التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، صباح الأربعاء المقبل، للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C".

وأشارت إلى أن المحطات الجديدة التي سيتم تشغيلها الأربعاء المقبل بالخط الثالث لمترو الأنفاق تتميز بما يلي:

- الإنارة.

- التكييف.

- التهوية.

- مكافحة الحريق للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وجاءت مواصفات المحطات الجديدة على النحو التالي:

- تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة.

- تم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

- 5 محطـات منهم 3 محطات نفقية هي "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول"، ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.

- محطات الخط الثالث تشتمل على عدد 34 محطة.

- تم تنفيذها على أربعة مراحل وهي أول شريان عرضي؛ للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى.

- أنظمة إنارة.

- أنظمة تكييف.

- أنظمة مكافحة حرائق.

كما تتميز قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بعدد من المميزات، كما يلي:

- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بالمعلومات، ويمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.

- أنظمة إنارة.

- أنظمة تكييف.

- أنظمة مكافحة حرائق.

ويشمل تشغيل محطات الخط الثالث للمترو، بحسب بيان "النقل"، على 5 محطـات منهم 3 محطات نفقية هي "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول"، ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة"،

وانتهت وزارة النقل، من التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل "الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق"؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وكان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل وموعد افتتاح محطات الخط الثالث الجديدة للركاب.

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