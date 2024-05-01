ضياء رشوان: تقرير بلومبرج عن اقتصاد مصر تزوير



كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن إحدى وظائف الهيئة متابعة الإعلام الأجنبي وما ينشره من مصر وفي مراكز البحوث والمواقع الخاصة ببعض المنظمات الدولية، بجانب متابعة المراسلين الأجانب داخل مصر واعتمادهم، بجانب أشياء أخرى داخلية.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، مساء الثلاثاء، أن الهيئة اكتشفت أول أمس أن هناك تقريرا لوكالة بلومبرج عن الاقتصاد المصري من مكتبها في القاهرة، والتقرير لم يكن معاديا أو منحازا ولكن شبه موضوعي، والوكالة تمتلك 4 صفحات على الفيس بوك، والمحررين في أمريكا حصلوا على التقرير وأزالوا العنوان واستبدلوه بآخر.

وتابع: "هذا العنوان غير مطابق للمضمون، وفي نفس الوقت من الناحية الأخلاقية والتحريرية وهو شيء يرقى إلى مرتبة التزوير، فحدث تواصل ما بين الهيئة وبلومبرج، ومنذ اللحظة الأولى أدركوا الخطأ".



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