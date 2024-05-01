خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية

كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رافض لفكرة إقامة دولة فلسطينية منذ أن كان شابا ومندوبا لتل أبيب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو معه إئتلاف معظمهم من الأغلبية الحاكمة يرفضون وجود دولة فلسطينية.

وأوضح أن نتنياهو عنده استعداد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية، مبينا أن أمريكا لا تمانع إجلاء المدنيين في قطاع غزة واقتحام رفح الفلسطينية شرط أن يكون إجلاء المدنيين بشكل آمن.

وأشار إلى أن واشنطن تشدد على أهمية هزيمة حماس وألا يكون لها دور في حكم غزة مستقبلا.

واستكمل أن بايدن لا يحب نتنياهو والعلاقات بينهما متوترة في ظل تطورات الأحداث الأخيرة بقطاع غزة.

وأكد أنه في حال عدم وقوف بايدن مع إسرائيل فإن الحزب الديمقراطي سيفتقد أصواتهم في الانتخابات وهم لهم تأثير وإن كان عددهم أقل من المسلمين ولكنهم يدعمون بالمال والإعلام.

وتابع راغب: إن دولة الاحتلال تقول إن خطة الإجلاء في رفح تتراوح بين 4 و6 أسابيع تشمل قوات برية وأحزمة نارية وغارات جوية.

واختتم رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن معبر رفح وكرم أبو سالم سيتم إغلاقهم حال وجود عملية برية في رفح أو تكون هناك معابر بديلة لهما وربما يتم استخدام كرم أبو سالم.

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