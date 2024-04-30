مشيرة خطاب: نولي اهتماما لدور الثقافة لأهميتها في تشكيل الوعي

القاهرة - أ ش أ:

أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس يولي اهتماماً كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام، في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الانسان، نظرا لما تمثله من قوى ناعمة تمتاز بقدرتها على النفاذ إلى نفوس الجمهور بشكل مؤثر وفعال؛ مما ممكن أعمال درامية من تغيير الفكر نحو بعض القضايا، والنجاح في تعديل بعض القوانين.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس أمناء "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والأستاذة سميرة لوقا رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض عضو اللجنة، فضلا عن الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للمهرجان، وعبير لطفي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والنائبة ضحى عاصي الأديبة وعضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات البارزة في الوسط الثقافي.

وأشارت رئيس المجلس إلى أهمية مهرجان "إيزيس" الدولي لمسرح المرأة؛ لما يقوم به من تعزيز لقيم ثقافية واجتماعية وإنسانية أصيلة في شرائح المتلقين، فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى.

من جانبها، أوضحت رئيس لجنة الحقوق الثقافية سميرة لوقا أن اللجنة تهتم بالتعاون مع جميع المؤسسات والفاعليات الثقافية ومنها مهرجان "إيزيس" الدولي، والتي تسهم بدور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة.

جدير بالذكر أن "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة